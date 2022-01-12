محافظ الإسماعيلية يجرى تغييرات في القيادات المحلية بالمحافظة والمدن .. تعرف عليها

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم 10 لسنة 2022 بتعديل تكليف محمد محمود صابر، نائب رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية للقيام بتسيير أعمال رئيس حي ثالث الإسماعيلية لحين تعيين رئيسًا للحي، كما تضمن القرار تكليف محمود أحمد محمد الصوري، للعمل نائبًا لرئيس مركز و مدينة الإسماعيلية ، ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.



كما أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 18 لسنة 2022، بتكليف المهندس ماجد بسيوني السيد، من العاملين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بدرجة كبير، بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية، بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة وذلك لحين تعيين مديرًا للإدارة.



وتضمن القرار تكليف المهندس أحمد سالم سلامة سالم، من العاملين بديوان عام المحافظة للعمل مدير وحدة تطوير العشوائيات بجانب عمله وكيلًا للإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.



وعلي جانب آخر أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم 2 لسنة 2022، بتكليف سعاد أحمد محمد أحمد من العاملين بمركز و مدينة الإسماعيلية والمنتدبة بديوان عام المحافظة للعمل مديرا لمشروع الورش الحرفية ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلي المختصين تنفيذه فيما كل فيما يخصه.







