محافظ أسيوط يوجه بالمرور الدورى على المستشفيات والوحدات الصحية

أسيوط -هيثم البدري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء على مستوى المحافظة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وجودتها والتأكد من توافر كافة الأمصال وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية موجهًا بضرورة التنسيق وتوحيد الجهود ومتابعة الاحتياجات الفعلية للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قام المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بجولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط يرافقه عيون إبراهيم نائب رئيس المركز ومسئولى المتابعة بالمركز لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

و تفقد نائب المحافظ أقسام الوحدة للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال فضلا عن تأكده من التزام الأطباء والمواطنين المترددين والتقى بعدد من المواطنين المترددين على الوحدة واستفسر منهم على الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن القطاع الصحى يأتى على رأس الأولويات لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن.

وأكد المهندس عمرو عبدالعال أن توفير الخدمات الطبية المميزة للمواطنين يأتى على رأس أولويات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من خلال توجيهاته المستمرة بعمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من استمرارها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم لافتًا إلى استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات لضمان تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطنين.