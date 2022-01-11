محافظ أسيوط : منتدى شباب العالم حدث عالمى.. ويوجه بمتابعة المشروعات الخدمية

أسيوط فريق المحافظات

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والذى انطلق أمس الاثنين داخل مدينة شرم الشيخ تحت شعار "العودة معًا" ويستمر حتى 13 يناير الجارى بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يضم العديد من القضايا التى تعكس ملامح الواقع بعد جائحة "كوفيد- 19" والتى أثرت على حياة الملايين فى العالم واصفًا المنتدى بإنه الحدث العالمى المتميز الذى يظهر مكانة مصر بين دول العالم لترسل رسالة سلام وإزدهار إلى العالم.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أهمية المنتدى الذى يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية فى مختلف القطاعات وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم خاصة مع اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب منوهًا إلى قوة وتميز المنتدى هذا العام والذى ينطلق بحضور رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء دول العالم وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم وشهدت جلسته الرئيسية حضور بعض رؤساء دول العالم بعنوان "جائحة كورونا - إنذار للإنسانية وأمل جديد".

وأوضح المحافظ أن منتدى شباب العالم يعتبر منصة للشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم من جميع دول العالم الذين يؤمنون بقدرتهم على التغيير ويهدفون إلى أن يصبحوا مؤثرين داخل مجتمعاتهم ويعتبر تجمع للشباب للتواصل مع كبار صانعى القرار والمفكرين حول العالم وفرصة متميزة للشباب الذى لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقى فى عالم اليوم وعالم الغد لافتًا إلى أن فعاليات المتتدى هذا العام تتميز بمناقشة قضايا التنمية والموضوعات الحيوية ضمن ثلاثة محاور أساسية للمنتدى وهى "السلام والإبداع والتنمية" والتى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) والتى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع بالإضافة إلى تميز أجندة المنتدى هذا العام بطرح قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائى والسلم والأمن العالمى وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكليف قيادات المحافظة لمتابعة وحدات المشروعات الاقتصادية والخدمية التابعة للمحافظة للاطمئنان على سير العمل بهذه الوحدات والتأكد من جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة لتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق إيرادات تصب فى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والتى تستخدم فى استكمال الخطط التنموية ومواجهة المتطلبات والاحتياجات العاجلة موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتماماً خاصاً بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.

وفى هذا السياق تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكريتر عام مساعد المحافظة وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل بالوحدة والوقوف على إمكانياتها من المعدات والآلات الخاصة بالرصف وكذلك متابعة الأعمال الجارى تنفيذها على أرض الواقع واستمعت إلى خطة العمل والمعوقات التى تعرقل سيره ومدى إمكانية تطوير العمل بالمشروع لتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة به للارتقاء بحالة الرصف بكل شوارع مدن وقرى المحافظة.

وأشارت السكرتير المساعد إلى ضرورة الاجتهاد فى العمل حتى تحقق وحدة الرصف المطلوب منها على أكمل وجه مشيرة إلى أن المحافظة سوف تقدم كل الدعم والمساندة لنجاح الوحدة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذا القطاع الهام مؤكدة على استمرار جولاتها الميدانية للمشروعات التابعة للمحافظة للاطمئنان على سير العمل وإزالة أى معوقات من شأنها تعطيل العمل مؤكدة على حرص المحافظة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مشروع وحدة الرصف هو أحد مشاريع المحافظة الاقتصادية ويهدف إلى تدعيم كفاءة أعمال رصف الطرق وصيانتها بدائرة المحافظة وإنشاء وترميم ورصف الطرق داخل المدن وخارجها.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" التى اقرتها الدولة والتى من بينها منع تقديم الشيشة لافتاً إلى شن حملات مكبرة على المقاهى والكافتيريات فضلاً عن حملات لرفع الاشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات لتطبيق تلك الاجراءات والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التى قد تقف أمامهم.

وأوضح أيمن محروس رئيس حى شرق إنه تم ضبط ومصادرة 39 شيشة كاملة من كافتيريات ومقاهى بمنطقة السجن والوليدية بشارع البوسطة وخلف التجنيد فضلاً عن رفع الاشغالات بمنطقة ميدان أسماء الله الحسنى وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبى رئيس حى شرق ورشاد محمود مسئول الاشغالات بالحى لافتاً إلى ضبط وتحرير محاضر بيئة وغيرها واتخاذ بافى الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مؤكدً على استمرار تنفيذ مثل تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتأكيد على تطبيق الاجراءات اللازمة والمقررة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



السكرتير المساعد تتفقد وحدة الرصف للاطئمان على سير العمل



ضبط ومصادرة 39 شيشة خلال حملة بحي شرق