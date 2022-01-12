محافظ أسيوط يكلف بمتابعة القطاعات الخدمية.. اعرف التفاصيل

أسيوط - هيثم البدرى

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،قيادات المحافظة بمتابعة القطاعات الخدمية المختلفة ومدى تقديم الخدمات بالمراكز والأحياء والمشروعات التابعة للمحافظة لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة مجالات التنمية خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة واستراتيجية مصر 2030 مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة.

وفى هذا الاطار تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة مصنع السماد العضوى بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للاطمئنان على سير العمل به والتأكد من مدى كفاءة المعدات الموجودة داخل المصنع ؛ رافقها خلالها مصطفى فهمى مدير مصنع السماد.

واستمعت السكرتير المساعد لشرح مفصل عن مصنع السماد العضوى ومكوناته وأقسامه وخطوات العمل والدور الذى يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوى مؤكدة على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع المصنع وإدارة وبرنامج التخلص الآمن من المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة للتخلص من المخلفات الزراعية دون أضرار بيئية أو صحية وإزالة أى عقبات قد تقف حيال سير العمل.