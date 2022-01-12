لجنة اقتحام الكونجرس تستدعى كاتب خطاب ترامب فى 6 يناير وآخرين

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت لجنة مجلس النواب بالكونجرس الامريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول ثلاث مذكرات استدعاء جديدة تستهدف الذين ساعدوا في التخطيط لتجمع الرئيس السابق ترامب قبل أعمال الشغب، بما في ذلك مسؤول في البيت الأبيض ساعد في صياغة خطابه في ذلك اليوم.

وبحسب شبكة سي ان ان، أصدرت اللجنة مذكرة استدعاء إلى روس ورثينجتون ، مستشار البيت الأبيض وكاتب الخطابات ، إلى جانب آندي سورابيان وآرثر شوارتز ، الاستراتيجيين الجمهوريين الذين قالت اللجنة إنهم شاركوا في التخطيط للتجمع.

تقول مذكرات الاستدعاء إنهم كانوا على اتصال بمجموعة من المقربين من ترامب ، بما في ذلك نجله دونالد ترامب جونيور ، وصديقته ومستشارة البيت الأبيض كيمبرلي جيلفويل ، ومنظمة التجمع كارولين ورين ، وآخرين في البيت الأبيض.

وقيل أيضًا إن كل منهما كان على اتصال بكاترينا بيرسون ، المتحدثة باسم حملة ترامب الانتخابية ، وتايلور بودويتش ، المتحدث باسم ترامب.

وقال النائب بيني طومسون رئيس اللجنة في بيان: "تسعى للحصول على معلومات من الأفراد الذين شاركوا في التجمع حيث تصاعدت الاحتجاجات في ذلك اليوم إلى هجوم على ديمقراطيتنا وتحول المتظاهرون إلى مشاغبين قاموا بمحاولة عنيفة لعرقلة التداول السلمي للسلطة .. لدينا سبب للاعتقاد بأن الأفراد الذين استدعيناهم اليوم لديهم معلومات ذات صلة"، وقد استدعت اللجنة بالفعل بيرسون وبودويتش ورين.

عمل كل من سورابيان وشوارتز كمستشارين لترامب الابن ، في إشارة إلى أن اللجنة تقترب أكثر من عائلة ترامب - وهي مجموعة قال طومسون إنها لن تكون خارج الحدود.

خدم سورابيان أيضًا لفترة في البيت الأبيض كنائب للاستراتيجي ستيف بانون ، لكنه غادر بعد انتهاء عمله.

تشير مذكرتا الاستدعاء للمستشارين إلى مشاركتهما في المناقشات حول رسوم حضور المتحدثين والتغطية الإعلامية للتجمع، ويركز أمر استدعاء ورثينجتون إلى حد كبير على دوره في المساعدة في صياغة خطاب ترامب ، مشيرًا إلى أنه أرسل مزاعم كاذبة بأن الانتخابات سُرقت.