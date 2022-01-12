اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة اقتحام الكونجرس تستدعى كاتب خطاب ترامب فى 6 يناير وآخرين

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:03 ص
لجنة اقتحام الكونجرس تستدعى كاتب خطاب ترامب فى 6 يناير وآخرين اقتحام الكونجرس الامريكي
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت لجنة مجلس النواب بالكونجرس الامريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول ثلاث مذكرات استدعاء جديدة تستهدف الذين ساعدوا في التخطيط لتجمع الرئيس السابق ترامب قبل أعمال الشغب، بما في ذلك مسؤول في البيت الأبيض ساعد في صياغة خطابه في ذلك اليوم.

وبحسب شبكة سي ان ان، أصدرت اللجنة مذكرة استدعاء إلى روس ورثينجتون ، مستشار البيت الأبيض وكاتب الخطابات ، إلى جانب آندي سورابيان وآرثر شوارتز ، الاستراتيجيين الجمهوريين الذين قالت اللجنة إنهم شاركوا في التخطيط للتجمع.

تقول مذكرات الاستدعاء إنهم كانوا على اتصال بمجموعة من المقربين من ترامب ، بما في ذلك نجله دونالد ترامب جونيور ، وصديقته ومستشارة البيت الأبيض كيمبرلي جيلفويل ، ومنظمة التجمع كارولين ورين ، وآخرين في البيت الأبيض.

وقيل أيضًا إن كل منهما كان على اتصال بكاترينا بيرسون ، المتحدثة باسم حملة ترامب الانتخابية ، وتايلور بودويتش ، المتحدث باسم ترامب.

وقال النائب بيني طومسون رئيس اللجنة في بيان: "تسعى للحصول على معلومات من الأفراد الذين شاركوا في التجمع حيث تصاعدت الاحتجاجات في ذلك اليوم إلى هجوم على ديمقراطيتنا وتحول المتظاهرون إلى مشاغبين قاموا بمحاولة عنيفة لعرقلة التداول السلمي للسلطة .. لدينا سبب للاعتقاد بأن الأفراد الذين استدعيناهم اليوم لديهم معلومات ذات صلة"، وقد استدعت اللجنة بالفعل بيرسون وبودويتش ورين.

عمل كل من سورابيان وشوارتز كمستشارين لترامب الابن ، في إشارة إلى أن اللجنة تقترب أكثر من عائلة ترامب - وهي مجموعة قال طومسون إنها لن تكون خارج الحدود.

خدم سورابيان أيضًا لفترة في البيت الأبيض كنائب للاستراتيجي ستيف بانون ، لكنه غادر بعد انتهاء عمله.

تشير مذكرتا الاستدعاء للمستشارين إلى مشاركتهما في المناقشات حول رسوم حضور المتحدثين والتغطية الإعلامية للتجمع، ويركز أمر استدعاء ورثينجتون إلى حد كبير على دوره في المساعدة في صياغة خطاب ترامب ، مشيرًا إلى أنه أرسل مزاعم كاذبة بأن الانتخابات سُرقت.

 

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

اقتحام الكونجرس

ترامب

البيت الأبيض

الكونجرس الأمريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من البيت الأبيض لـ"الجرجرة فى المحاكم".. 10 دعاوى قضائية تلاحق ترامب.. اقتحام الكونجرس يطارد الرئيس السابق بـ5 قضايا رفعها نواب ديمقراطيين وضباط شرطة.. التجاوزات المالية حاضرة.. ودعاوى ميراث وتشير ضمن القائمة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:30 م

ترامب يواجه دعاوى قضائية عديدة لتحميله مسئولية اقتحام الكونجرس

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:48 ص

ذا هيل: اقتحام الكونجرس أضر بموقف أمريكا فى الخارج ومساعيها للترويج للديمقراطية

السبت، 08 يناير 2022 04:47 م

بعد عام على اقتحام الكونجرس.. الديمقراطية الأمريكية فى خطر.. جارديان: جهود الجمهوريين للتشكيك فى نتيجة انتخابات 2020 لم تتوقف وستؤثر على الانتخابات القادمة.. وعالم كندى: أمريكا ستخضع لديكتاتورية يمينية فى 2030

السبت، 08 يناير 2022 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة