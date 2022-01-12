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قبل أيام من بدء امتحان الترم الأول.. ننشر جدول اختبارات الصف الرابع الابتدائى

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:30 ص
قبل أيام من بدء امتحان الترم الأول.. ننشر جدول اختبارات الصف الرابع الابتدائى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قبل أيام من امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، ننشر جدول امتحانات الترم الأول، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.
 

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