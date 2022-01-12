فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ، برئاسة المهندس محمد فتح الباب، رئيس اللجنة فى تلقى طلبات الترشيح، اليوم، على مقعد رئيس النقابة بالإسكندرية و7 مقاعد لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية.



كما جرى فتح باب الترشح على مقعد (نقيب عام - أعضاء مكملين - رؤساء النقابات الفرعية)، ونصف أعضاء (مجالس النقابات الفرعية - مجالس الشعب)، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأربعاء 26 يناير 2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بالشاطبى.



وقال المهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، إنه جرى تخصيص مكان لاستقبال المرشحين وتسهيل الإجراءات منعا للزحام، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المقر.



وأضاف، أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا وسط التزام وتعاون من الجميع لنجاح العملية الانتخابية وتكاتف من كافة المهندسين.