الخطة الاستراتيجية بنقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش 35 مشروعا

الإسكندرية: أسماء على بدر

أعلنت نقابة المهندسين ب الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الخطة الاستراتيجية و تنمية الموارد برئاسة الدكتور سامى درويش عن مناقشة 35 مشروع مقدمه من 5 كليات و معاهد هندسية للتأهل للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى 2021-2022 وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر .

جدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة تكونت من اساتذة بكليات الهندسة والكيانات المتخصصه فى هذا الشأن بمحافظة الاسكندرية ضمت اللجنة كلا من الدكتور إيهاب إبراهيم عبده رئيس قسم الفيزياء الحيويه الطبيه معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية، الدكتور عمرو أحمد المصري عميد كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتيه - وزارة الاتصالات- العاصمة الادارية الجديده ، الدكتور محمد عبد الرحمن

مشرف اكاديمي – قسم الهندسة الكهربائية جامعة فاروس عضو بمدينة الابحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، المهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية مكتبة الإسكندرية، المهندسة أمينة حسن عضو مجلس ادارة نادي المهندسين سابا باشا، الدكتور سامي درويش رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية - استاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة فاروس ، الدكتور مصطفي الحضري

استاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية

تنعقد اللجنة يومي الخميس و الجمعة 6 - 7 يناير 2022 لتحديد المشروعات الفائزة وفقا للمعايير العلمية الدقيقه والاجراءات الاحترازيه المحدده لذلك.