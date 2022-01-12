اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
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غلق وتشميع مركز علاج طبيعى بالمحلة لمخالفته للاشتراطات وقوانين العلاج الحر بالغربية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:55 ص
غلق وتشميع مركز علاج طبيعى بالمحلة لمخالفته للاشتراطات وقوانين العلاج الحر بالغربية مركز للعلاج الطبيعى
الغربية محمد طارق

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أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية، قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعى غير مرخص و به عماله غير مرخصة، ويقوم ببيع أدوية تخسيس مجهولة المصدر و ممنوع تداولها و غير حاصله على تصريح وزاره الصحة بالمحلة الكبرى، وتم عمل محضر بالواقعة وتحريز الأدوية .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغرببة، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية ، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة الغربية لمتابعة المنشآت الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.


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صحة الغربية

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