اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الغربية: تكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات لمتابعة سير العمل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:49 ص
صحة الغربية: تكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات لمتابعة سير العمل مستشفي السنطة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت مديرية الصحة فى محافظة الغربية جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى.

 

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومى على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

 

وقام الدكتور أيمن عباس عضو إدارة الطب العلاجي، رافقه لجنة مكبرة من المديرية، بجولة لتقييم مخازن الأكسجين والمرور على نسب الإشغال بمستشفى السنطة المركزى، ومتابعة سير العمل، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي، وما تم من تلافى السلبيات والمرور على الأقسام الداخلية والحضانات ومركز الكلى الصناعى ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة.

 


صحة الغربية

مستشفيات الغربية

مستشفي السنطة

وكيل صحة الغربية

الغربية

أخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة