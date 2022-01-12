اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية وتوابعها فى كفر الشيخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:53 ص
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية وتوابعها فى كفر الشيخ قطع الكهرباء - صورة ارشيفية
كفر الشيخ- فريق المحافظات

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الخميس، عن عدد من القرى والتوابع لإجراء أعمال الصيانة، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

 

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي مسير الجديد بغرب كفر الشيخ، وتتأثر بعمليات الفصل مسير وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الابراهيمية بشمال دسوق، وتتأثر كل من الابراهيمية والملاحين وسيد جامع والكوم الكبير، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو مصطفى بمركز الرياض، وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي أبو مصطفى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الثامنين بالحامول، وتتأثر قرى الثمانين والتعاون والقرن، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي إبراهيم الدسوقي، غرب البرلس، وتتأثر قرى الخريجين  بفصل التيار الكهربائي.

 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن الناصرية بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروي الرصيف والقرى التابعة لها، وعن مغذي العجمي ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية العجمي وتوابعها، وعن مغذي محلة دياي بشرق جنوب دسوق، وسيتم الفصل عن مغذي الملاحة بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الملاحة وتوابعها، ومغذي المرابعين تابعة لقرى شرق كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمي بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها.

 

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