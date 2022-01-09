اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 06:40 ص
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف 3 ساعات لإجراء أعمال صيانة اليوم

الأحد، 09 يناير 2022 06:00 ص
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف 3 ساعات لإجراء أعمال صيانة اليوم انقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن مناطق "البشري، جزء من حي الرمد، جزء من شارع صلاح سالم" بمدينة بني سويف، وذلك اليوم الأحد 9 يناير، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية لمغذى الزراعة.

 

ويتوجه القطاع، في بيان له، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


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