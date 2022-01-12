اليوم السابع
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صور.. "التغير وتطوير الذات" ندوة تثقيفية لتضامن كفر الشيخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:34 م
صور.. "التغير وتطوير الذات" ندوة تثقيفية لتضامن كفر الشيخ تضامن كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ،  ندوة بعنوان " التغير وتطوير الذات" بنادي المرأة المسلمة بمركز ومدينة بيلا، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة.

وبحضور عبدالعزيز محمد، مدير النادي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم ،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن، وعضو المجلس القومي للمرأة.

تناولت الدكتورة ماجدة عمر مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة، التغيير وكيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذى يشكل مشكلة إلى الوضع المرغوب الذى يعتبر الحل والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف في إطار رؤية واضحة والتغير في الأفكار والعادات وقدرات الأفراد والقيم والعمل الى الافضل.

وأضافت الدكتورة ماجدة، يُعرَّف مصطلح تطوير الذات بأنه مجهود الشخص وسعيه، ليكون أفضل ممّا هو عليه عن طريق تحسين قدراته و إمكانياته ومؤهلاته، ويكون ذلك بمعرفة نقاط القوة في شخصيته وتطويرها، ويشمل هذا التطوير القدرات العقليّة، ومهارات التواصل مع الآخرين، وتحسين القدرة على السيطرة على النفس والمشاعر وردود الأفعال، وإكسابها مهاراتٍ عديدةً وسلوكاً إيجابياً، موضحة لتطوير الذات أهميّة كبيرة سواءً للفرد أو للمجتمع، وتختلف أهميّته من شخص لآخر في الدرجة أو المستوى، وكلّما زاد الإنسان من تطويره لنفسه  وحافظ على مركزه في المجتمع ،أصبح أفضل، ويعود تطوير الذات إلى المُدرّبين ولكلٍّ  منهم منهجه الخاص به ولكن الأكثريّة يبدؤون بتطوير الثقة بالنفس أولاً كمدخل لتطوير الذات.

 

تضامن كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية بعنوان التغير وتطوير الذات
تضامن كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية بعنوان التغير وتطوير الذات

 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

المشاركات في الندوة
المشاركات في الندوة

 


كفر الشيخ

تضامن اجتماعي

شباب ورياضة

مهارات التواصل

قدرات عقلية

مدربين

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