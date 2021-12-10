اليوم السابع
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الجمعة، 10 ديسمبر 2021 01:37 م
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"تضامن كفر الشيخ" تنظم ندوة "التغير وتطوير الذات" بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 01:12 م
"تضامن كفر الشيخ" تنظم ندوة "التغير وتطوير الذات" بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين ندوة التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين بالورق بسيدى سالم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن إلاجتماعى، وبحضور إبراهيم محمد مدير النادى، كمال إسماعيل مدير المؤسسة وذلك تحت رعاية الدكتورة والدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة.

تناولت ماجدة عمر، كيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذي يشكل مشكلة إلى الوضع المرغوب الذي يعتبر الحل والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل الى وضع مستهدف فى اطار رؤية واضحة والتغير فى الأفكار والعادات وقدرات الأفراد والقيم والعمل الى الافضل.
أوضحت عمر، أن مصر شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد اهتماماً كبيراً في مجال الاهتمام وتقديم الرعاية والدعم اللازم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وتأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة على دعمه لهم وأنهم شريك أساسي في الوطن وتقدير واعتزاز  الدولة والمجتمع لهم.

وأشارت إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبات المشاركة في المجتمع.

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

 

تدشين ندوة عن تغيير الذات لتضامن كفر الشيخ
تدشين ندوة عن تغيير الذات لتضامن كفر الشيخ

 

تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة بعنوان التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين
تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة بعنوان التغير وتطوير الذات 

 


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العنف ضد المرأة

ختان الإناث

ذوي الهمم

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