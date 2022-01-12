شكوى من عدم تواجد مرافق أو بنية تحتية بقرية بنبان بأسوان.. والمدينة ترد

كتب أحمد جمال الدين - أسوان عبدالله صلاح

أرسل القارئ محمد مصطفى حسن، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من حرمان قرية بنبان بحرى بمحافظة أسوان من المرافق والبنية التحتية من رصف طرق أو كهرباء أو صرف صحى، وطالب القارئ بضرورة الاهتمام بالقرية ورصف الطرق وتشغل خدمة الصرف الصحى بها.



وفي إطار حرص محافظة أسوان على توضيح الحقائق بكل موضوعية وشفافية، فقد أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتوضيح الآتى:

1- القرية بها خطوط وشبكات للكهرباء ولمياه الشرب. 2- أما بالنسبة للصرف الصحى فإن القرية ستدرج ضمن المبادرة المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" خلال الفترة المقبلة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".