شباب شمال سيناء يعودون لركوب الدراجات وينظمون تدريبات وسباقات لها.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد شوارع مدن شمال سيناء وقراها عودة بين الشباب لركوب الدراجات، التى أصبحت ظاهرة لافتة فى عموم أنحاء المحافظة، وبدورها تشجع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الشباب للاتجاه لركوب الدراجات واعتبارها المواصلة البديلة والرئيسية فى كافة التنقلات.

قال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى تنفيذ مشروع الدراجات، وتنفذه إدارة الرياضة بشمال سيناء، بتوجيهات الدكتور محمد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة تنفذ مشروع تدريب متكامل للشباب من هواة ركوب وقيادة الدراجات، ومن المستفيدين من مشروع الدراجة التي توفرها الدولة للراغبين منهم.

وأوضح مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن هذا المشروع تحت عنوان "دراجتك صحتك" وينفذ ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بأن تكون الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصرى، وفى ظل خطة الدولة فى بناء الإنسان بدنيا وصحيا، لافتا إلى أنه يجرى تدريب الشباب على رياضة ركوب الدراجات بمعدل يومين فى الأسبوع، ومارثون كل أسبوع للمشاركين في المشروع وغيرهم، ويتم تنفيذ المشروع بمركز شباب المساعيد غرب مدينة العريش على ساحل شمال سيناء.



خلال التسابق





شباب على الدراجات بشمال سيناء