شاهد.. 10 صور لمشروع الهوية البصرية فى شوارع أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" 10 صوراً لتنفيذ مشروع الهوية البصرية فى شوارع مدينة أسوان، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على تراث المحافظات وترجمة ذلك فى هوية بصرية بالجداريات والأماكن المختلفة فى مختلف أنحاء المحافظة.

قال الدكتور أحمد فرمان، مستشار محافظ أسوان للسياحة والأثار والهوية البصرية، إنه يتم استكمال أعمال التطوير والتجميل والتى تضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة في إطار مشروع الهوية البصرية ، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار ، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية في مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان ، وعلى جبل البر الغربى.

وأضاف الدكتور فرمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الهوية البصرية شمل أيضاً أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية ، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية، وتنفيذ توجيهات محافظ أسوان بإعادة دهان ورسم اللافتات واليافطات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية ، مع تغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها ، مع الإستمرار فى أعمال رى الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التي شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها.



رسم جداريات



المشاركون فى مشروع الهوية البصرية



جانب من التنفيذ



أسوان



تجميل أسوان باللوحات الفنية



تجميل أسوان



الهوية البصرية



صحفى اليوم السابع



مشروع الهوية البصرية