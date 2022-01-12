اليوم السابع
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شاب سيناوى من منتدى شباب العالم: نتمنى تكون السنة كلها منتديات لإنعاش السياحة

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:33 ص
شاب سيناوى من منتدى شباب العالم: نتمنى تكون السنة كلها منتديات لإنعاش السياحة شاب سيناوي من منتدى شباب العالم
شرم الشيخ - طلال رسلان

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قال الشاب السيناوي عبدالله سليمان، إنه فخور بالمشاركة في حدث عالمي مثل منتدى شباب العالم بدعوة كريمة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وآلاف الشباب من مختلف العالم.
 
وأضاف الشاب السيناوي، على هامش فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، أن حجم المشاركة وحضور نخبة كبيرة من الشخصيات العالمية يدل على نجاح الدولة المصرية في هذا التحدى أمام العالم عن طريق تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.
 
وحول الرسالة التي تبعثها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قال إن مصر تقول للعالم كله أنها قادرة على صنع الإنجازات والنجاح في كافة التحديات، ولديها الحلول الجذرية للمشكلات التي تعتبر كوارث على البشرية وهذا ما تبعناه في مناقشة تداعيات جائحة كورونا وأيضا تداعيات تغير المناخ.
 
وأكد أن عقد منتدى شباب العالم في هذا التوقيت بكل هذه الوفود الأجنبية المشاركة، يفتح باب الخير لسيناء وخاصة مدينتي شرم الشيخ ودهب بما يدعم حركة الويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".
 
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.سياحة ويفتح باب الرزق لآلاف العاملين في مجال السياحة، ونتمنى أن تكون السنة كلها منتديات شباب العالم.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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