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احذر الدفاية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء فى الشتاء.. اعرف إزاى توفر الاستهلاك

الخميس، 06 يناير 2022 08:00 ص
احذر الدفاية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء فى الشتاء.. اعرف إزاى توفر الاستهلاك دفاية كهربائية
كتبت رحمة رمضان

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الدفاية مثلها مثل تكييف الهواء كلاهما سبب رئيسى فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية نتيجة سوء استخدام البعض لهذه الأجهزة، وتعتبر الدفاية من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء إذا أساء المشترك استخدامهم ولم يتبع خطوات الترشيد خلال فصل الشتاء،
 
وفيما يلى بعض النصائح التى تساعد فى ترشيد استهلاك الدفاية: 
 
1- عدم ضبط الدفاية على درجة حرارة مرتفعة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء علاوة على أنها تهدد سلامة أفراد الأسرة.
 
2-  التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب يتسبب فى تسرب الهواء الساخن وبالتالى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.

وفيما يلى بعض النصائح لتجنب مخاطر الدفاية:

 1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
 
2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
 
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
 
4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
 
5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.
 
6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.
 
7- يراعى فصل التيار الكهربائى عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

الدفاية الكهربائية

اليوم السابع بلس

فاتورة الكهرباء

تقليل فاتورة الكهرباء

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