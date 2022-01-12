سفير روسيا لدى واشنطن يدعو لتبنى مقترحات موسكو الأمنية بأسرع ما يمكن

أ.ش.أ

شدد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو أكدت استعدادها لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة بشكل موضوعي، وتعتقد أنها بحاجة إلى تبنيها في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار الوضع في أوروبا.

وأشار المبعوث الروسي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - إلى "أننا في حالة مواتية لإجراء مناقشة موضوعية للوثائق الروسية التي يجب اعتمادها في أسرع وقت ممكن من أجل استقرار الوضع في أوروبا".

وأكد أنتونوف "لقد حددنا أولوياتنا بوضوح. ونحن لا ننتظر تصريحات غوغائية، ولكن ردودا مكتوبة على مقترحات روسية محددة. ونهدف إلى تخفيف التوتر. لخلق مناخ طبيعي للتعاون متبادل المنفعة".

يذكر أن المشاورات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية جرت يومي 9 و 10 يناير في جنيف. ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الناتو وروسيا اليوم في بروكسل ، بينما سيعقد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا غدا الخميس.