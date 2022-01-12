سانت كاترين تستضيف المعسكر السينمائى الثانى "ابدأ حلمك" بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تواصل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المعسكر السينمائى الثانى، من مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بهدف توثيق معالم مصر السياحية وتسويقها وعرضها للجمهور، ضمن فعاليات مشروع ابدأ حلمك "السينما بين يديك" الذى تنفذه إدارة الثقافة السينمائية بإشراف عام، وحضور للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، ونخبة من الفنانين والأساتذة فى مجال صناعة السينما، لتنفيذ مشروع "التجلى" بمدينة سانت كاترين سيناريو الفنان تامر عبد المنعم، إخراج فخر الدين نجيده، مونتاج حسام المحفوظى، مدير التصوير زايد نايف، مدير مالى وإدارى رشا إبراهيم، إشراف هتان عبد العظيم، ياسر أحمد، السيد على.



وتضمنت الفعاليات اليوم تنفيذ جلسات تصويرية بدأت من منطقة "العجل الذهبى"، تلاه تصوير ضريح نبى الله هارون وهو ضريح بدون جثمان، أعقبه جلسات تصويرية مطولة داخل وخارج دير سانت كاترين، بهدف تنفيذ فيلم تسجيلى بعنوان "التجلى" لتسويق المعالم الدينية الأشهر بالعالم فى أرض الأديان مدينة سانت كاترين.



حضر فعاليات الجلسات التصويرية الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.



















