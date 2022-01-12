ساحة المشير طنطاوى بحى الضواحى تضع بورسعيد على الخريطة السياحية.. صور

بورسعيد - محمد فرج

شهد حى الضواحى بمحافظة بورسعيد إنشاء ساحة "المشير طنطاوى"، والتى تقع فى منتصف الطريق بين شارعى المشير طنطاوى "البترول سابقا" والرحاب، تماشيا مع أعمال التنمية والنهضة الحضارية التى شهدها حى الضواحى.

ومن جانبها حرصت القيادات التنفيذية على مواصلة تطوير الحدائق والمنتزهات التى تعكس الصورة الجمالية المتطورة ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الساحة الجديدة بحى الضواحى تضاهى شارع 3/7 فى كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة.

وتابع محافظ بورسعيد: الساحة الجديدة بشارع المشير طنطاوى ستكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقى وعدد من النافورات بالإضافة إلى لاند سكيب على أعلى مستوى، وباعتباره تقترب من الميناء البرى الجديد والذى يعد أكبر المشروعات الخدمية التى أقامتها بورسعيد مؤخرا و تشهد إقبالا من المواطنين من مختلف المحافظات".

وفى ذات السياق أكد الغضبان أن شارع "المشير طنطاوى" بحى الضواحى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ومن ثم تم تطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة إنشاء ميناء بورسعيد البرى والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين محافظات مصر.



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جمال الساحة



ساحة المشير طنطاوى بحى الضواحى بورسعيد



ساحة المشير طنطاوى



ساحة المشير