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روسيا: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية خلال رأس السنة

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:34 ص
روسيا: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية خلال رأس السنة الطيران الروسى ـ ارشيفية
وكالات الأنباء

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كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا "آتور"، مايا لوميدزى، اليوم الأربعاء، عن الدول التى فضلها المواطنين الروس لقضاء عطلة رأس السنة، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.
 
وقالت لوميدزى لوكالة "سبوتنيك" "أظهرت الأحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".
 
وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50% من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالى 125 ألف روسي.

مصر

روسيا

الرحلات الروسيه لمصر

راس السنه

العلاقات المصريه الروسيه

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