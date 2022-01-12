روسيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

موسكو (أ ش أ)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، اليوم الأربعاء، مواصلة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، حيث سجل المقر 17 ألفا و946 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 745 حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان المقر، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 702 ألف و150 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 318 ألفا و432 شخصا.

وأشار البيان إلى تعافي 26 ألفا و346 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 758 ألف 364 شخصا.

يُذكر أن السلطات الصحية الروسية وخبراء طبيين في روسيا رجحوا غير مرة أن أعداد الإصابات بسلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" سترتفع في البلاد بشكل كبير خلال الفترة القادمة.