رواد 2030 يفتتح الحاضنة المصرية الأفريقية لدفعة جديدة فى منتدى شباب العالم

كتبت أسماء أمين

شارك مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات اليوم، الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المقام على مدار 4 أيام بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخصيص جناح خاص للمشروع لعرض إنجازاته وأنشطته خلال فعاليات المنتدى.

لاقي الجناح إقبالا شديدا، وغير مسبوق من المشاركين في المنتدى، ونافس على الجناح الأكثر جذبا للشباب، واصطف عدد كبير منهم من كل جنسيات العالم في طوابير أمام الجناح للتعرف على أنشطة رواد 2030كما تفاعل القائمين على المشروع مع الشباب، وردوا على كافة استفساراتهم.

وأشاد المشاركين في المنتدى برواد 2030موضحين أن الأنشطة والخدمات التي يقدمها المشروع لهم هامة للغاية وستحقق نقلة كبيرة في مجال ريادة الأعمال في مصر وسيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وزيادة عدد الشركات الناشئة.

كما أعلن المشروع عن افتتاح باب التقدم لدفعة جديدة في الحاضنة المصرية الأفريقية التي ستقدم خدماتها والدعم الكامل لشباب القارة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال، الذين لديهم أفكار مبتكرة لشركات ناشئة وهي عبارة عن دورات تدريبية عبر الانترنت حيث يُقدَّم من خلالها أكثر من 40ساعة تدريبية.

كما تقدم أيضا 8دورات تدريبية على مدار 8 أسابيع مخصصة لكل شاب وفقا لفكرته، وسيتواصل مع الشباب مدربا عبر الانترنت ليدرس معهم أفكارهم لتحويلها لشركات حقيقية.

وشروط التقديم عليها أن يكون المتقدمين على الأقل 2 شركاء وتخطوا ال21 عاما، ولديهم فكرة لشركة ناشئة، وينتمون للقارة الأفريقية، وبعد توافر الشروط بهم، يتم اجراء مقابلة لهم عبر الانترنت وبعد ذلك يحصلون على الدورات التدريبية، بالإضافة إلى جلسات الاشراف الخاصة بكل مشروع على حدة.

وقام رواد 2030 باعادة فتح باب التقديم على الحاضنة المصرية الافريقية، في اطار فعاليات المنتدى.

كما أعطى المشروع للمشاركون بالمنتدى بعض المنح المقدمة عبر الانترنت من جامعة ميزوري الأمريكية في ريادة الأعمال وادارة الابتكار، والتي قُدِّمت لهم عن طريق مسابقة تم تنظيمها داخل جناح رواد والفائزون من الشباب حصلوا المنحة المقدمة.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد2030، أن ادراج ملف ريادة الأعمال، ضمن الملفات الرئيسية التي تُناقش هذا العام في منتدى شباب العالم هو أكبر دليل على أهمية هذا القطاع بالنسبة للقيادة السياسية المصرية وللدول المشاركة وللشباب من كل جنسيات العالم، لأنه يوفر فرص عمل ويساهم في التنمية الاقتصادية.

أكدت خليل أن توجه المشروع لاطلاق الحاضنة المصرية الأفريقية، نابع من اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية وبشبابها لتنمية القارة بشكل عام مضيفة أن طاقة الشباب بالقارة ستنهض بها اقتصاديا وذلك عن طريق المشروعات والأفكار المبتكرة لدى الشباب.