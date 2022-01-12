اليوم السابع
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رصف الطرق وتطوير وتجميل وتبطين الترع بدسوق.. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:21 م
رصف الطرق وتطوير وتجميل وتبطين الترع بدسوق.. صور أعمال الرصف بدسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدد من الحملات لتجميل المدينة، واستكمال أعمال الرصف، ورفع كفاءة وتطوير عدد من الميادين، وإصلاح خط طرد 600 وتأهيل وتكاسي ترعة الكنيسة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التجميل بالمدينة، منها أعمال التجميل مدخل المدينة، ورفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه، وذلك في إطار الجولات الميدانية، اليومية والسعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق والجهود المبذولة، للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بخدمات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة.

 

وأشرف عبد الستار على استكمال أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية بشوارع دسوق بالمناطق المدرجة بالرصف "الجمهورية، ميدان الساعة، داير الناحية، الكوم الأحمر" لتسهيل الحركة المرورية على الطرق، وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسفلت بالإضافة لسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة.

استمرار اعمال الرصف
استمرار اعمال الرصف

 

اعمال الرصف بدسوق
اعمال الرصف بدسوق

 

الاعمال الجارية لتبطين الترع
الاعمال الجارية لتبطين الترع

 

تبطين الترع بقرى دسوق
تبطين الترع بقرى دسوق

 

تعدد عمليات الرصف
تعدد عمليات الرصف

 

جانب من اعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

 

رصف طرق دسوق
رصف طرق دسوق

 


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حديقة ام القرى

رصف الطرق

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