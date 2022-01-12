راكب يقتحم كابينة طائرة أمريكية ويحاول القفز من نافذتها.. فيديو

وكالات

قالت شركة طيران "أمريكان إيرلاينز" إن راكبا تسبب بضجة وتأخير رحلة في مطار هندوراس، عندما اقتحم كابينة القيادة وفتح نافذتها محاولا القفز للخارج، وألحق أضرارا كبيرة بها.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان من المقرر أن تغادر الرحلة 488 من سان بيدرو سولا إلى ميامي، لكنها تأخرت بعد هذا الحادث الفوضوي الذي تسبب بحدوث أضرار في كابينة القيادة.

وأوضحت "أمريكان إيرلاينز" في بيان "دخل راكب إلى كابينة القيادة وتسبب بأضرار للطائرة. وتدخل أفراد الطاقم، وتم القبض على الشخص في نهاية المطاف من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية".

BREAKING: An American Airlines passenger stormed the cockpit during boarding, broke the flight controls, and then tried to jump out the window as the pilot attempted to stop him. pic.twitter.com/TGoFrSCaEl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 12, 2022

وقالت إنه تم استبدال الطائرة بأخرى، وكان من المقرر أن تغادر الرحلة الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي. كما شكرت شركة الطيران طاقم الرحلة على "احترافهم في التعامل مع المواقف الصعبة".

ولم يتم الإفصاح عن هوية الراكب المشاغب، وما سبب قيامه بإحداث أضرار في الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت قناة "ABC News" أن الرجل ركض إلى كابينة القيادة، وقيل أنه تسبب بإتلاف بعض أدوات التحكم في الرحلة، وحاول القفز من نافذة الكابينة، بينما كان الطيارون يحاولون منعه.