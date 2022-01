راكب يقتحم كابينة طائرة أمريكية ويحاول القفز من نافذتها.. فيديو

قالت شركة طيران "أمريكان إيرلاينز" إن راكبا تسبب بضجة وتأخير رحلة في مطار هندوراس، عندما اقتحم كابينة القيادة وفتح نافذتها محاولا القفز للخارج، وألحق أضرارا كبيرة بها.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان من المقرر أن تغادر الرحلة 488 من سان بيدرو سولا إلى ميامي، لكنها تأخرت بعد هذا الحادث الفوضوي الذي تسبب بحدوث أضرار في كابينة القيادة.

وأوضحت "أمريكان إيرلاينز" في بيان "دخل راكب إلى كابينة القيادة وتسبب بأضرار للطائرة. وتدخل أفراد الطاقم، وتم القبض على الشخص في نهاية المطاف من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية".

BREAKING: An American Airlines passenger stormed the cockpit during boarding, broke the flight controls, and then tried to jump out the window as the pilot attempted to stop him. pic.twitter.com/TGoFrSCaEl