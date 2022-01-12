اليوم السابع
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مشيدا بالمنتجات التراثية السيناوية..

رائد أعمال أوكرانى: منتدى شباب العالم أنقذنا من عبودية الدول الاقتصادية الكبرى

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:27 م
رائد أعمال أوكرانى: منتدى شباب العالم أنقذنا من عبودية الدول الاقتصادية الكبرى أوليكساندر فوميفوتش
أمل غريب

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عبر أوليكساندر فوميفوتش، شاب أوكراني، وأحد رواد الأعمال، عن سعادته البالغة بحضوره منتدى شباب العالم 2022، في نسخته الرابعة، وأنه كان يتمنى حضور النسخ الثلاث الأولى، لكن لم يحالفه الحظ.
 
وقال فوميفوتش، في تصريح لـ"اليوم السابع": "ما تقدمه مصر، من مناقشات بشأن التحولات الاقتصادية والشمول المالي، ودعمها لرواد الأعمال من خلال منتدى شباب العالم، هو فرصة رائعة للكثير من الشباب حول العالم، للتخلص من الوقوع تحت عبودية الدول الاقتصادية الكبرى".
 
وأوضح فوميفوتش، أنها المرة الثانية له فى شرم الشيخ، حيث حضر في رحلة سياحية مع أسرته، منذ 18 عاما، لكنها المرة الأولى له لحضور منتدى شباب العالم 2022، لافتا إلى سعادته بروعة التنظيم، والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والكشف الدوري الذي يجرى للضيوف للكشف عن أي إصابات بفيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات، وفرق التعقيم المنتشرة في كل أرجاء المنتدى، وأيضا الريبوتات الخاصة بالكشف عن كورونا، وفكرتها الميزة.
 
وأكد على هامش جلسة "مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد الجائحة"، أن نشر جدول أعمال أجندة المنتدى وتنوع موضوعاتها، خاصة موضوعات رواد الأعمال بعد الجائحة، كان هو من أم الأسباب التي دفعته للمشاركة في المنتدى، موضحا أنه لديه شركة خاصة في أوكرانيا، خاصة بمجال تعليم الأطفال، وأنه استفاد بشدة، من حضوره لجلسات رواد الأعمال، مشيرا إلى أنه عند عودته إلى بلده، سيحرص على الحديث مع أصدقاءه وأقرانه وعائلته، عن روعة التنظيم، ودور مصر، الرائد في مساعدة ودعم رواد الأعمال، كما سيدعو عائلته للحضور إلى شرم الشيخ بصحبة أطفالهم، لما لمسه من أمان في شوارعها.
 
وعن جولته داخل أروقة منتدى شباب العالم، أوضح فوميفوتش، أنه حرص على التجول بين الأجنحة، وأعجب بجناح المنتجات التراثية السيناوية، واشترى منها بعض الأعشاب العطرية والطبية والتمور، وكذلك بعض المشغولات اليدوية، كما حرص على شراء الطابع التذكاري الخاص بمنتدى شباب العالم 2022، وبعض الكروت التذكارية بالحدث الدولي، كنوع من التذكار الرائع لحضوره المنتدى.
 
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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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