اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:07 م
أكرم القصاص
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رئيس مدينة سفاجا يوجه بالتعامل الفورى مع شكاوى ومطالب المواطنين بالمركز التكنولوجى

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:33 م
رئيس مدينة سفاجا يوجه بالتعامل الفورى مع شكاوى ومطالب المواطنين بالمركز التكنولوجى رئيس مدينة سفاجا يتفقد المركز التكنولوجي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للاطمئنان على متابعة تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والرد على الشكاوى والاستفسارات، خاصة تيسير إجراءات تقدم المواطنين على الوحدات السكنية المعلن عنها.

ووجه رئيس المدينة إدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والإسراع في حلها وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، خاصة الحالات المرضية، والأولى بالرعاية والدعم وبحث جميع الشكاوى والطلبات المقدمة لصرف مساعدات مع التأكد من أحقيتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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وأكد رئيس المدينة، أنه يتم عرض كافة شكاوى وطلبات المواطنين عليه من خلال إدارة خدمة المواطنين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وضمان الشفافية والمصداقية بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطنين.
 
وشدد رئيس المدينة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، ومنع أي تجمعات من شأنها أن تكون سببا في نشر الفيروس، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين بمدينة سفاجا.

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