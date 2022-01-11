رئيس مدينة سفاجا يوقع محضر تسليم أراضى مشروع الحجر البيطرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثل ميناء سفاجا، وإدارة الحجر البيطرى، وذلك بهدف توقيع محضر استلام الأراضى المخصصة لإقامة مشروع الحجر البيطرى، ضمن توسعات ميناء سفاجا.

وأوضح رئيس المدينة، أنه من المنتظر إقامة مشروع الحجر البيطرى بشكل نموذجى على مساحة ٢٤ ألف متر مربع، ضمن توسعات ميناء سفاجا التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الافتتاحات الأخيرة التى تخدم مشروعات محافظات الصعيد.

وأضاف رئيس المدينة، أن للحجر البيطرى دور هام ورئيسى ضمن استراتيجية المنظومة الثلاثية للصحة العامة، والتى تتكون من سياسات الأمن الغذائى وسلامة الغذاء وإجراءات الأمن الحيوى باعتباره الدرع الواقى والسياج المنيع فى مواجهة الأمراض الوبائية والمعدية العابرة للحدود التى تصيب الإنسان والثروة الحيوانية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه عقب الاجتماع تم تشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وممثلي الميناء والحجر البيطري لتسليم الأرض على الطبيعة، تمهيداً لوضع حجر الأساس في القريب العاجل للمشروع.

وأكد شعبان على أهمية دور الفحوصات الدقيقة التى يقوم بها كوادر الحجر البيطرى من الأطباء البيطريين والفنيين عند وصول الإرساليات إلى المنافذ الحدودية، لافتا إلى أن المحاجر البيطرية تغطى جميع منافذ مصر البحرية والبرية والجوية إضافةً إلى المحاجر التي يحجر فيها الحيوانات الحية قبل دخولها الأراضي المصرية.