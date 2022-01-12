اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 08:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خلال لقائه وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية..

د.أشرف صبحى: تعاون مستقبلى بين مصر وتوجو في مجال تأهيل الشباب وريادة الاعمال

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:55 م
د.أشرف صبحى: تعاون مستقبلى بين مصر وتوجو في مجال تأهيل الشباب وريادة الاعمال وزير الشباب خلال لقائه وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة  ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية،  وذلك على هامش حضورها  منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

تناول اللقاء بحث افاق التعاون بين مصر وتوجو في مجال ريادة الاعمال وتوظيف الشباب ، بالإضافة الي تبادل الخبرات في مجال البرامج والانشطة التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تفعيل برامج التبادل الشبابي بين مصر وتوجو والتي تسهم بشكل كبير في تفعيل الدبلوماسية الشبابية وتكثف من الاحتكاك بين الشباب المصري والتوجولي.

 

ومن جانبها ، اعربت السيدة / ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية،   عن سعادتها بتواجدها في مصر وبحفاوة وحسن الاستقبال ، مؤكدة على رغبتها الشديدة في التعاون مع الجانب المصري في مجالات سياسات الشباب والتوظيف .

 

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة قد أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم لبحث التعاون المشترك من دول "الامارات ، جيبوتي ، الجزائر ، البحرين، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب .

 

70b4bb9f-0594-4113-b716-6862c8e3e096
 

 


وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة

اخبار وزارة الشباب

أخبار وزير الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة