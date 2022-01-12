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تفاصيل مصرع الأشقاء الأربعة جودى ويوسف وجولين وعبد الرحمن بحريق فيصل

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:59 ص
تفاصيل مصرع الأشقاء الأربعة جودى ويوسف وجولين وعبد الرحمن بحريق فيصل حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت معاينة الأجهزة المختصة لموقع حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية بفيصل، أن الحريق اشتعل في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار سكنى بشارع الشيخ ريحان، حيث التهمت محتويات أحد الغرف، وامتدت لتشمل بعض أجزاء المنزل، وأسفر عن مصرع 4 أطفال كانوا متواجدين بالداخل.

وكشفت مناظرة جثث الضحايا، عن إصابة أحد الأطفال بحروق في مناطق متفرقة من الجسد نتيجة اشتعال النيران، بينما لقي الأطفال الباقين مصرعهم نتيجة استنشاقهم كميات ضخمة من أبخرة الدخان السامة التي صعدت جراء الحريق.

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التى اشتعلت داخل المنزل، وتم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفنهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

 وفى الوقت الحالى يعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد سبب اشتعال النيران.


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