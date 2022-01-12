تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية دلجا فى دير مواس بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد قرى مركز ديرمواس تطورا كبيرا بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وجولات مستمرة لمتابعة أعمال التنفيذ، وقال عامر طه رئيس مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أن هناك جولات لمتابعة أعمال التنفيذ لمشروعات المبادرة بقرية دلجا التابعة للمركز، ويجرى تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية والتي جاري بها أعمال التشطيبات بخطٍ متسارعة، كذلك العمل بمجمع الملاعب المقام على مساحة 12 ألف متر، ويحتوي على عدد من الملاعب لمختلف الرياضات، والذي يعتبر متنفسا لشباب دلجا، وكان مطلبا لهم تحقق مع المبادرة الرئاسية.

وكما تشهد إنشاء كوبرى على ترعة ايراد الدلجاوي بالمدخل الشرقي لقرية دلجا، والذي أوشك العمل به على الانتهاء، وأيضا المجمع الزراعي ومد شبكات المياه والصرف الصحي.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس تشمل كافة قري مركز ديرمواس في كافة القطاعات لتحسين جودة الحياة لمواطنيها وتغيير وجه الحياة في قري الريف المصري، يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة.

فيما يجرى تنفذ مبادرة حياة كريمة فى 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابعا، فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 23 مليار جنيه.