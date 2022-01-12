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تعرف على تفاصيل عملية تطوير وتحديث فندق شبرد التاريخى بتكلفة 1.4 مليار جنيه

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 ص
تعرف على تفاصيل عملية تطوير وتحديث فندق شبرد التاريخى بتكلفة 1.4 مليار جنيه فندق شبرد
كتب عبد الحليم سالم

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تجاوزت القابضة للسياحة عددا من العراقيل التى واجهت تطوير وتحديث فندق شبرد التاريخى على ضاف نهر النيل فى محيط ميدان التحرير، ولا سيما أعمال تراخيص البناء والتحديث وهدم بعض الأجزاء.. تعرف على التفاصيل 

 
1- يتم تطوير مبنى الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فئة الخمس نجوم.
 
2- تم الحصول على كافة التراخيص، حيث تبلغ التكلفة 1.4 مليار جنيه.
 
3- تمول احدى الشركات القابضة السعودية أعمال التطوير بموجب التعاقد مع المصرية العامة للسياحة "ايجوث".
 
4- بعد توقف طويل تم إزالة الجزء الخلفى من الفندق بارتفاع 4 طوابق وسيتم البناء بنفس ارتفاع الفندق الحالى.
 
5- لأول مرة سيتم عمل 3 طوابق راح للفندق تحت الأرض.
 
6- سيتم بناء حمام سباحة للفندق فوق السطح لأول مرة أيضا.
 
7- يتم تجديد المبانى بنفس طرازه التاريخى، وتبلغ مساحة أرض الفندق 3198.45 متر مربع.

فندق شبرد

القابضة للسياحة

تطوير شبرد

قطاع الاعمال العام

العامة للسياحة ايجوث

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