تطبيق الملف الطبى الحديث بكفر الشيخ واستقبال 2430 حالة تسمم خلال عام

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقشت إدارة الجودة بمديرية الصحة بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة نيرة خالد، بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خطة التدريب ومشاريع التحسين، وألقيت محاضرة عن الخطط واللجان وتحديثاتها والتوجيه نحو تطبيق الملف الطبي الحديث.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه استقبلت مستشفيات كفر الشيخ خلال عام 2430 حالة تسمم، وارتفع معدل تحسن حالات التسمم لتصل إلى 87%، وتراجع معدلات نقل الحالات خارج المحافظة إلى 2%، مشيرة إلى أنه خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، انعدم تحويل الحالات خارج المحافظة مما يعنى كفاءة التعامل مع الحالات بأقسام السموم داخل مستشفيات المحافظة، إلى جانب قيام قسم السموم بعمل ندوات وأيام علمية، لتدريب الأطباء على التعامل مع حالات التسمم لعموم مستشفيات كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1693مواطنا خلال أسبوع، وتم إجراء الكشف الاقتصادي على 100 مريض.

وأشارت سلام، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمنا وفعالا، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 13 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأضافت سلام، تمكن قسم التحاليل بالمستشفى من إجراء 47 تحليلا تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، وصرف علاج شهري لـ40 مريضا مترددا للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 167 حالة بجلسات الناروباند، وتطعيم 164 مواطناً بلقاح السينوفارم والفايزر، مشيراً إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دورا هاما في المنظومة العلاجية بكفر الشيخ، مشيدة بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم على بذل مزيد من الجهد.