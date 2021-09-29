حملات مفاجئة على مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، حملات مفاجئة على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى، كما تم تنظيم دورة تدريبية لإدارة العلاج الحر.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وفق بيان اليوم، إنه في ظل الموجة الرابعة لجائحة كورونا وللحد من انتشار العدوى، توجه فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالمديرية للمرور على مستشفى قلين المركزي لمتابعة ومناقشة بعض السلبيات الواردة بتقرير المرور الوزاري على المستشفى، والمركز الطبي بقلين لمتابعة حملات التطعيمات بالمركز للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

كما توجه فريق آخر من الإدارة أيضاً للمرور على مستشفى الرمد والمركز الطبى بكفر الشيخ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى.

وأضافت سلام، أن إدارة العلاج الحر نظمت دورة تدريبية بقاعه التدريب بالمعمل الإقليمى، تناول خلالها الدكتور إبراهيم جاد الله، مبادئ مكافحة العدوى، والدكتورة نيرة خالد، أساسيات الجودة، والدكتورة نرمين القاضى، مهارات التواصل، وشرح الدكتور محمود صبرى، قانون العمل بالعلاج الحر، بحضور العاملين بالعلاج الحر، لتنمية المهارات ورفع كفاءة الفريق.



متابعة تطبيق مكافحة العدوى



متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية



حملات للتفتيش على المستشفيات



شهادة تقدير للعاملين بالعلاج الحر



دورات تدريبية لادارة العلاح الحر