اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مفاجئة على مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:41 ص
حملات مفاجئة على مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى حملات للتفتيش على المستشفيات
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، حملات مفاجئة على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى، كما تم تنظيم دورة تدريبية لإدارة العلاج الحر.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وفق بيان اليوم، إنه في ظل الموجة الرابعة لجائحة كورونا وللحد من انتشار العدوى، توجه فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالمديرية للمرور على مستشفى قلين المركزي لمتابعة ومناقشة بعض السلبيات الواردة بتقرير المرور الوزاري على المستشفى، والمركز الطبي بقلين لمتابعة حملات التطعيمات بالمركز للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

كما توجه فريق آخر من الإدارة أيضاً للمرور على مستشفى الرمد والمركز الطبى بكفر الشيخ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى.

وأضافت سلام، أن إدارة العلاج الحر نظمت دورة تدريبية بقاعه التدريب بالمعمل الإقليمى، تناول خلالها الدكتور إبراهيم جاد الله، مبادئ مكافحة العدوى، والدكتورة نيرة خالد، أساسيات الجودة، والدكتورة نرمين القاضى، مهارات التواصل، وشرح الدكتور محمود صبرى، قانون العمل بالعلاج الحر، بحضور العاملين بالعلاج الحر، لتنمية المهارات ورفع كفاءة الفريق.

 

متابعة تطبيق مكافحة العدوى
متابعة تطبيق مكافحة العدوى

 

متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية
متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية

 

حملات للتفتيش على المستشفيات
حملات للتفتيش على المستشفيات
شهادة تقدير للعاملين بالعلاج الحر
شهادة تقدير للعاملين بالعلاج الحر

 

دورات تدريبية لادارة العلاح الحر
دورات تدريبية لادارة العلاح الحر

 

تناول عدد من المحاور خلال الدورة التدريبية للعلاج الحر
تناول عدد من المحاور خلال الدورة التدريبية للعلاج الحر

 

 

 


كورونا

لقاح كورونا

جولة مفاجئة

صحة كفر الشيخ

العلاج الحر

مستشفى قلين

مكافحة العدوى

تطعيمات

كفر الشيخ

المراكز الطبية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة