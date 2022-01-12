"تضامن بورسعيد": 20 يناير آخر موعد لتلقى طلبات مسابقة الأم المثالية 2022

بورسعيد محمد فرج

تواصل مديرية التضامن الاجتماعى تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية حتى 20 يناير 2022 تماشيا مع أهداف وزارة التضامن للارتقاء وتعزيز الدعم للأسرة المصرية بجميع أفرادها، وخاصة الأم، لدورها الفعال فى إعداد شباب الغد، وذلك لبناء مجتمع واعد وواعى بالقضايا الاجتماعية والسياسية.



وقالت الدكتورة سوسن حبيشى وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مؤكدة أنه جرى فتح باب المسابقة من يوم الأحد 9/12/2022 حتى 20 يناير 2022.

وأضافت، أن هناك شروطا ومعايير لاختيار الأم المثالية والتى من بينها دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديرية.

وتابعت: أن هناك توجيهات من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يجرى خلالها الإعلان عن المسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2022 وفقاً للشروط والمعايير الخاصة باختيار كل من: الأم المثالية، الأسرة البديلة، الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية، بصرية، حركية" أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة أو أكثر من ابن متميز فى إحدى المجالات "الرياضية، والفنية، العلمية" أو أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصاد".



ومن جهة أخرى، أكدت أن الاستمارة المرفقة لابد وأن يرفق بها إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة من العاملين بالتضامن الاجتماعى، فضلاً عن بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلاً مع قيد عائلى للأسرة للتأكد من مدى صحة عدد الأبناء، على أن تكون المستندات الدالة على صحة البيانات المرفقة مصحوبة بالرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة، وصورة من مؤهل الأم أو صورة من الشهادة.