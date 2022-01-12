تجارب على رذاذ أنف يمنع الإصابة بعدوى كورونا لمدة 8 ساعات

كتبت فاطمة خليل

ابتكر علماء في جامعة هلسنكي في فنلندا بخاخا للأنف قد يكون قادرًا على تحسين المناعة للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية عند الإصابة بكورونا لفترة قصيرة من الزمن، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.وأظهر العلاج قدرة على منع الإصابة بفيروس كورونا لمدة تصل إلى ثماني ساعات في الدراسات المعملية لكن لم يتم اختباره بعد على البشر.

رذاذ الأنف هذا مخصص للاستخدام من قبل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وغيرهم ممن لديهم نقاط ضعف شديدة تجاه كورونا.

ويعمل رذاذ الأنف الجديد عن طريق منع الفيروس من التكاثر في الأنف، وفي الدراسات المعملية، كان أداؤه جيدًا ضد جميع متغيرات فيروس كورونا - على عكس علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة الشائعة الأقل فعالية ضد أوميكرون.

في حين أن العلاج لا يمكن أن يحل محل اللقاحات، فإنه يمكن أن يوفر حماية إضافية لأولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز جهاز المناعة وقد يكون أساسًا لعلاجات أخرى في المستقبل.

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من ضعف جهاز المناعة بسبب علاج السرطان وزرع الأعضاء وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من الحالات.

هؤلاء الأشخاص معرضون بشدة لأعراض كورونا الشديدة - وقد لا تمنح سلسلة اللقاحات النموذجية أجهزة المناعة لديهم دفعة كافية للحماية بشكل فعال من الفيروس.

نتيجة لذلك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يتلقى جميع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة فوق سن الخامسة جرعة لقاح إضافية.

وقال كالي ساكسيلا، عالم الفيروسات بجامعة هلسنكي والمؤلف الرئيسي للدراسة،: "إن استخدام رذاذ الأنف الوقائي يهدف إلى الحماية من عدوى كورونا ومع ذلك، فهو ليس لقاحًا، ولا يُقصد به أن يكون بديلاً للقاحات، بل لاستكمال التطعيم لتوفير حماية إضافية للأفراد الذين تم تلقيحهم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة - على سبيل المثال ، أولئك الذين يتلقون العلاج المثبط للمناعة.

ويعتمد الدواء الجديد على الأبحاث السابقة التي أظهرت أن الأنسجة داخل الأنف هي مكان رئيسي لفيروس كورونا.

بعد أن يتكاثر الفيروس في الأنف، ينتقل الفيروس عادةً عبر الجهاز التنفسي إلى الرئتين - حيث يتسبب في أعراض أكثر حدة.نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي إرسال الأجسام المضادة لكورونا مباشرة إلى الأنف إلى منع الفيروس من التكاثر في أقرب مرحلة ممكنة من المرض.

ويستخدم علاج الباحثين في هلسنكي نوعًا من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر، على غرار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

على عكس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، فإن جزيئات الجهاز المناعي المستخدمة في العلاج أصغر وأكثر تنوعًا.وتم تصميم هذه الأجسام المضادة من قطعة من الفيروس لم تتغير كثيرًا عبر المتغيرات والسلالات الفيروسية المختلفة.

لزيادة قدرة رذاذ الأنف على تحييد كورونا، قام الباحثون بتعبئة ثلاثة من هذه الأجسام المضادة معًا في عقار واحد.واختبر الباحثون العقار لأول مرة ضد الفيروسات الكاذبة - وهي فيروسات مخبرية تحاكي فيروس كورونا.

في هذا الاختبار، كان الدواء قادرًا على إيقاف تكاثر الفيروس في سلالة فيروس كورونا الأصلية، بالإضافة إلى متغيرات بيتا ودلتا وأوميكرون.

بعد ذلك، اختبر الباحثون العقار ضد الخلايا البشرية في مزرعة الخلايا مرة أخرى ، تمكن من تحييد العديد من المتغيرات المختلفة لفيروس كورونا كما اختبره الباحثون على الفئران.



