بقالها أكتر من 20 سنة بتلف فى شوارع الشرقية.. مدح وتراثيات هتبهرك (فيديو)

الشرقيه - فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر لقاء خاصا مع الحاجة أم صبرى من محافظة الشرقية، وهى أشهر مداحة تطوف شوارع المدينة منذ حوالى 20 سنة، وتشدو بالمواويل ومقامات في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وسرد القصص والمواعظ وهى صاحبة قصة كفاح منذ طفولتها وتعتمد على نفسها وتساعد زوجها المريض.



وقالت أم صبري، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها ورثت جمال الصوت من والدتها رحمها الله، والتي كانت تمتلك صوتاً ملائكيا وبدأت في المدح منذ سنوات طوال ويعرفها أغلب سكان المدينة وتغنى المواويل والحكم والتراثيات التى يعرفها جيل الزمن الجميل.



وأضافت أم صبري، أنها تتمنى أن يرزقها الله بزيارة بيت الله الحرام قبل وفاتها ولها مطلب هو مساعدتها في علاج زوجها الذي يعانى من مرض في القدم ويحتاج لتدخل جراحى تكلفته تفوق طاقتها في تعيش في ظروف اجتماعية بسيطة وترضي بما قسمه الله لها.



ومن أشهر مداحى الشرقية المداح العربي فرحان البلبيسي وهو من مواليد محافظة الشرقية، وقدم الأناشيد الدينية في فترة السبيعينات والثمانينات لكن شهرته الأوسع كانت عن مديح الرسول والابتهالات، وأشهر أعماله «قصدت بابك» و«مواكب الرحمة».



كما ظهرت في الشرقية فرقة مداحين النبي منذ حوالى عامين وحققت نجاحا كبيراً، وشاركت فى إحياء حفلات عديدة بمدح النبى فى تلك الحفلات، وتلقى أعضاء الفرقة دعوات لإحياء حفلات بدولة المغرب، وتم دعوة أعضاء الفرقة للمشاركة فى حفلات تليفزيونية كثيرة بالتليفزيون المصرى.