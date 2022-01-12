بتكلفة 335 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بتونا الجبل بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوي، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة، جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي.

قال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعاً فى 16 قطاع بقرى مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

شملت جولة المحافظ تفقد، أعمال إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الاساسي، على مساحة 4 آلاف متر بإجمالى 22 فصل بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه وكذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية تونا الجبل بتكلفة 13,5 مليون جنيه وكذلك مجمع الخدمات الزراعية بقرية ابشادات بتكلفة 5 مليون جنيه ، كما تابع "القاضي" أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بقرية تونا الجبل "أبوقلتة" على مساحة 14 فدان وبتكلفة تقدر بحوالى 335 مليون جنيه بطاقة تصل الى 20 الف متر مكعب يوميا، وسيتم رفعها مستقبلا لتصل إلى 30 الف متر مكعب يوميا، كما التقى المحافظ بعدد من الأهالى واستمع لهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية.

أكد المحافظ أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، وتوفير الأراضى للمشروعات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.