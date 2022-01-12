انخفاض شديد فى درجات الحرارة بأسيوط وتحذيرات من الشبورة على الطرق

أسيوط -هيثم البدري

شهدت محافظة اسيوط انخفاضا شديدا في درجات الحرارة وخاصة في فترات المساء وتستمر حتي صباح اليوم التالي وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس والتحذيرات من الشبورة المائية.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في بيان اعلامي، إنه أصدر تعليماته باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سىء تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

كما حذر المحافظ من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على جميع مراكز المحافظة وخاصة على الطرق الزراعية والصحراوية وانعدام الرؤية فى الفترة المسائية وحتى الصباح الباكر، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية وانتشار الشبورة المائية.

وأعلن محافظ أسيوط، أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها ، مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء .

وأشار المحافظ الى انه تم التنسيق مع ادارة المرور وهيئة الطرق لاتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة فى حالة انتشار الشبورة المائية على الطرق الرئيسية واتخاذ قرارات غلق بعض الطرق فى حالة انعدام الرؤية حفاظا على حياة وسلامة المواطنين وسائقى المركبات لافتا الى التحذيرات المتكررة من الهيئة العامة للارصاد الجوية من انتشار شبورة على معظم الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة وإلى محافظات الوجه البحرى والقبلى وتصل إلى حد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية.