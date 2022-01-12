انتهاء أعمال تطوير ودهانات قطارات قصب السكر فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى عمال ورجال مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، من أعمال تجميل وتطوير واجهة المصنع وكذلك تجميل ودهان قطارات شحن ونقل وتفريغ قصب السكر من المزارع إلى المصنع لدخولها مرحلة العصير لتخرج منتجات متنوعة، بدءاً من السكر وحتى المولاس والعسل والكحول والخميرة والعطور والزيوت والخشب ومكسبات الطعم.

وفى السياق نفسه، شهدت مصانع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، إطلاق إشارة البدء لموسم العصير لعام 2021/2022، وسط فرحة كبيرة من جميع العاملين بالمصنع ببدء موسم عصير القصب بحضور المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب الفني للشركة.

وجرى إطلاق إشارة البدء لموسم عصير 2021/2022 بحضور جميع العاملين بالمصنع، والكيميائي محمد خميس نائب رئيس قطاعات المصانع ووفد من الشركة من قطاع الرقابة والهندسة والإنتاج والزراعة والمراجعة وجميع مديري العموم بالمصنع والعاملين، وشملت الاحتفالية القيام بذبح عجل إيذاناً بانطلاق الموسم الجديد، ومن المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يقرب من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة آلاف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس.

وأكد المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام، وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.



القطارات الخاصة بموسم القصب داخل المصنع



تجهيز القطارات لموسم حصاد القصب



تجهيز قطارات الديكوفيل لبدء حصاد القصب



جرارات القطارات جاهزة للموسم الجديد



جرارات قطارات القصب بمصنع أرمنت



دهان قطارات قصب مصنع سكر أرمنت



قطارات القصب بمصنع سكر أرمنت



قطارات القصب تتجهز للموسم الجديد بالاقصر



قطارات القصب تخرج يومياً من المصنع



قطارات القصب داخل مصنع سكر أرمنت



لحظة خروج اول تخصيصة عربات قصب ديكوفيل