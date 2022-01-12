اليوم وغداً.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس 12 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 64 رحلة طيران دولية يستقبلها خلال الأسبوع الجارى.

وتصل اليوم الأربعاء لمطار مرسى علم الدولي 3 رحلات دولية بينما يستقبل المطار غدا الخميس 9 رحلات دولية أخرى، يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمطارات المصرية بدقة فور وصول الركاب لأرض المهبط.

يذكر أن كشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجارى وصول 64 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها الآلاف من السياح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسية الأوكرانية والبولندية والألمانية.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستقبل رحلات من 9 دول أوروبية بعدد 61 رحلة دولية أوربية، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولى.

وأكدت كشوف رحلات الطيران وصول رحلتين من بلجيكا ورحلتين من هولندا و8 رحلات من إيطاليا و12 رحلة من ألمانيا ورحلتين من التشيك و14 رحلة من بولندا و18 رحلة من المطارات الأوكرانية.

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 3 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وتطبيق الجهات المختصة بالمطار الإجراءات الاحترازية على جميع الركاب الوافدين إلى المطار بدقة شديدة.