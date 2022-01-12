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اليابانى سأل عملتوها إزاى؟ شاهد كيف تفوق شباب مصر فى الشطرنج بمنتدى الشباب

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:38 م
اليابانى سأل عملتوها إزاى؟ شاهد كيف تفوق شباب مصر فى الشطرنج بمنتدى الشباب الفريق المصري يتفوق في لعبة الشطرنج بمنتدى شباب العالم
شرم الشيخ - طلال رسلان

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كل شيء معد في منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، للتحاور وتبادل الأفكار بين الشباب، حتى مع وجود إحدى اللعبات للترفيه.
 
على مدخل قاعات منتدى شباب العالم تجمع عدد من الشباب من ثقافات مختلفة مقسمين إلى فرق يتبارون على أحد الأدوار في لعبة الشطرنج التي أنشأت على الأرضية بشكل ضخم.
 
تقول ناتاليا ديانج من نيجيريا، أشعر بأن هذه منافسة لالتقاء الأفكار وليست مجرد لعبة، وهذه الأجواء رسمتها الجلسات النقاشية داخل المنتدى، الكل يتنافس لإيجاد حل المشكلات ومواجهة التحديات.
 
وتقول آية عمر من مصر: هزمنا أغلب الفرق، وتعلمنا مهارات جديدة وطريقة صنع الأفخاخ، والجميع أشاد بالفكر المصري في التخطيط والتنظيم، وكأن هذه اللعبة تعبر عن واقع ما يحدث في منتدى شباب العالم بلادنا كسبت التحدى أمام العالم بهذا الحدث الضخم.
 
على الجانب من المنافسة وقف الفريق الياباني يدرس طرق اللعب ويتشاور على أفضل العقليات والحركات، أحدهم يقترب من رئيس الفريق المصري ليسأله كيف صنع فخ الفوز.
 
يشير الجميع إلى أن لعبة الملوك في منتدى الشباب لم تكن مجرد لعبة بل هي طريقة أخرى للتقارب والفهم والحوار.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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