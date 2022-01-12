الولايات المتحدة وحلفاؤها فى أوروبا يستعدون لعقوبات "مؤلمة للغاية" ضد روسيا

وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - في تصريح وكيلة الوزارة للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في إفادة صحفية.

وقالت نولاند: "نحن واثقون جدًا من المشاورات التي أجريناها مع حلفائنا وشركائنا..لقد عملنا على هذا الأمر لمدة شهرين ونصف تقريبًا على كل المستويات".

وأفادت بأن الولايات المتحدة وأوروبا لديهما فهم مشترك لنوع الإجراءات المالية المكثفة التي سيتعين عليهم اتخاذها ضد روسيا، لافتة إلى أن الجانبين ناقشا أيضا قيود التصدير، والتي "سيكون لها تأثير قوي على روسيا " .

وقالت نولاند أيضًا إنه يمكن فرض عقوبات على روسيا وفقا للسيناريو الذي تم وضعه بالفعل، مضيفة أن واشنطن قد تتخذ مجموعة واحدة من الإجراءات وقد تتخذ أوروبا وحلفاء آخرون خطوات موازية، ليست نفس إجراءات واشنطن تمامًا، ولكن وقعها قوي أيضا لروسيا".

وأكدت أن واشنطن "واثقة من أننا نجتمع حول صفقة شديدة للغاية، لكننا لا نريد أن نستخدمها كما تعلم".

وصرحت الولايات المتحدة مرارا أنها تتفق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا على عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا في حالة المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا.