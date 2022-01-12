النمسا تعلن انخفاض حالات "أوميكرون " في المستشفيات

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أكد فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي اليوم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متغير " أوميكرون " من فيروس كورونا له تأثير على معدل الاشغال فى المستشفيات، مشيرا إلى أن أعداد المرضى فى المستشفيات مستقرة وتبلغ 909 حالات بتراجع 19 حالة عن اليوم السابق.



وقال الوزير ،في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة انخفض إلى 242 حالة بانخفاض 14 حالة عن اليوم السابق و67 حالة عن الأسبوع الماضي.



وأشار الوزير إلى أنه فى المقابل حدثت قفزة واسعة كانت متوقعة في إصابات متغير " أوميكرون "، حيث سجلت البلاد 17 ألفا و6 حالات إصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة، لافتا إلى تعافي مليون و268 الفا و317 حالة حتى الآن من الوباء.



وأضاف الوزير أن متغير "أوميكرون " شديد العدوى أصبح الآن تحت السيطرة في النمسا بفضل الاختبارات الطبية المكثفة بعد عطلة عيد الميلاد ، موضحا أن اليوم شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابات منذ اندلاع الجائحة في البلاد قبل عامين.