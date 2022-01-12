النمسا تحاكم شخصين تورطا فى تجنيد شباب داخل داعش الإرهابية

كتبت: هناء أبو العز

تباشر محكمة جراتس النمساوية اليوم، محاكمة 2 من أنصار تنظيم داعش الإرهاب، تورطا في تجنيد رجال من جراتس وفيينا في التنظيم الإرهابى.

ويتهم المدعي العام الرجل البالغ من العمر 45 عامًا من مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك البالغ من العمر 42 عامًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية، بالإضافة إلى ذلك تجنيدهم شباب في جمعيات ذات صلة في جراتس وفيينا.

ووفقًا للمدعي العام النمساوى ، كان هدف المتهمين إقامة دولة الله الإسلامية المتطرفة في سوريا والعراق وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم، ويقال أيضًا إنهم عقدوا دروسًا ومحاضرات في الجمعيات، ويقال أنه تم تدريس الشريعة كما زعموا أن كل مسلم ملزم بالقتال من أجل الدولة الإسلامية.

وأكد المدعي العام في كلمته الافتتاحية أن الأمر لا يتعلق بدين الإسلام ، بل بإيديولوجية سياسية للإسلام الراديكالي، وأوضح بالتفصيل أن جمعية التقوى تمت زيارتها بشكل خاص من قبل الإسلاميين المتطرفين التكفيريين.

و قال المدعي العام: إنه فصيل متطرف وقاسي بشكل خاص من داعش، وفي مرحلة ما، أصبح التكفيريون متطرفين للغاية حتى بالنسبة لداعش لأنهم تصرفوا بقسوة مفرطة ضد السكان المدنيين.