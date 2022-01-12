اليوم السابع
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المدارس الثانوى العام تعلن تغييرات فى منصة الامتحان.. تعرف عليها

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:11 ص
المدارس الثانوى العام تعلن تغييرات فى منصة الامتحان.. تعرف عليها طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت المدارس الثانوى العام، أنه حدث تغيير فى شكل  منصة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، حيث نبهت على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أنه قد حدث تغييرا في شكل منصة الامتحان الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
 
وأوضحت المدارس الثانوى لـ الإدارات: أصبحت منصة الامتحان تحتوي علي ثلاثة حقول للتسجيل فيها كما يلي: 
 
اسم المستخدم أو كود الطالب.
 
الرقم التعريفي للمدرسة (كل مدرسة لها رقم خاص ويمكن الحصول عليه من المدرسة.
 
كلمة سر الامتحان لكل طالب كلمة مرور للامتحان خاص به.
 
وتابعت المدارس أنه على  طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتسلموا عبر تطبيق تنويهات على التابلت إشعار من وزارة التربية والتعليم، يحتوي على كل البيانات السابق ذكرها.
 
وأشارت إلى أنه جاري الانتهاء من تحديثات منصة الامتحان استعدادا لبدء استقبال طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الفترة القادمة خلال امتحانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوى العام

امتحانات الترم الأول

منصة الامتحان

اخبار مصر

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