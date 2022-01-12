اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء "البحرين"

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع ارتفع المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.96% رابحًا 113.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11957.08 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% خاسرًا 2.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1792.63 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.96% رابحًا 113.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11957.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% رابحًا 85.80 نقطة ليغلق عند مستوى 26229.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 193.8 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.07%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.57%، ثم قطاعي النقل والمواد الأساسية بنسبة 1.27%، 1.22%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.07%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.93%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، 0.84%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والمرافق العامة بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 130 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 7.76%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 5.5%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 4.06%، وتراجع 60 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.51%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 2.46%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 2.39%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 571.6 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3208.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم محققة ما قيمته 252.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3920 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.87%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.62%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.67%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.4%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.997 مليون ورقة بقيمة 52.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.75%.



بورصة أبو ظبي وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.094% رابحًا 11.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8340.54 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.682 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 221.1 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 6921 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.71%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%.

وارتفع 34 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.42%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 5.58%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 4.35%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 6.38%، ثم سهم " شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 4.69%، ثم سهم "مجموعة أيه إس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 362.2 مليون درهم.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحًا 45.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7303.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 67 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسرًا 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6065.69 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 16.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6373.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 435.8 مليون سهم بقيمة 87.04 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.6 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.77%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.84%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.68%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%.



بورصة البحرين فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 2.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1792.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 764.6 ألف سهم بقيمة 211.2 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 11.59% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.23%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.17%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.57%.