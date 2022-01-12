اللحظات الأولى لاستهداف انتحارى قافلة مسئولين أمميين فى الصومال.. فيديو وصور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشر "راديو دالسان" الصومالى أول فيديو للحظة تفجير انتحارى نفسه بالقرب من قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشيو.

وبحسب الرايو الصومالى قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.

Video showing the effects of the suicide car bomb explosion in #Moqadishu on Wednesday.Police spokesperson to address journalists any moment from now. pic.twitter.com/hZL7KFfdJ7 — Radio Dalsan (@RadioDalsan1) January 12, 2022

وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".









وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".